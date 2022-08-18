Количество участников «Активного долголетия» в Подмосковье вырастет до 200 тысяч до конца года

Реализацию программы «Активное долголетие» обсудили в Коломне. Комитет по социальной политике Мособлдумы встретился с членами клуба и посмотрел, как организованы занятия. Председатель комитета Андрей Голубев заявил об ожидаемом увеличении количества участников.

«На сегодня участниками проекта являются более 175 тысяч человек. К концу 2022 года планируется увеличить число участников до 200 тысяч», — сказал Голубев.

Участница клуба из Коломны Татьяна Соколова поделилась, что ходит на занятия уже три года.

«Хожу на занятия каждый день. У нас дружная команда, все активные, позитивные, уже как друзья. Вместе проводим время: ходим на концерты, ездим путешествовать, отмечаем дни рождения», — рассказала она.

По результатам опросов самыми популярными в клубе стали скандинавская ходьба, бассейн, туристические поездки и другие активности. Программа продолжает расширяться и пополняться новыми занятиями.

Члены комитета также обсудили оказание медпомощи пенсионерам. Сейчас в Подмосковье для них работает 67 гериатрических кабинетов. Кроме того, пожилым оказывают помощь в перевозке до социальных объектов и медучреждений. Услугой уже воспользовались свыше 19 тысяч человек за полгода.

«В конце прошлого года мы приняли закон, согласно которому жители старше 65 лет, проживающие в сельской местности, могут бесплатно воспользоваться транспортом в учреждения социального обслуживания», — напомнил Голубев.

Проект «Активное долголетие» реализуют в Подмосковье с 2019 года. Каждый день занятия клуба посещают свыше 8,5 тысячи человек.

Ранее губернатор Андрей Воробьев посетил амбулаторную поликлинику в Красногорске после капитального ремонта. Местные жители уже начали получать в ней медицинскую помощь.