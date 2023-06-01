Подмосковье 01 июня 2023, 10:41 Количество производителей детских товаров в Подмосковье превысило 100 Мининвест

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Свыше 100 предприятий индустрии детских товаров работает в Подмосковье. Они выпускают сборные модели, настольной игры и много другое.

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Екатерина Зиновьева, на этих предприятиях трудятся свыше 7000 человек. Большинство из них относятся к сегменту у малого и среднего предпринимательства.

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«Наибольшее число таких компаний работают в Химках, Балашихе и Красногорске. Также значительная их часть расположена в Мытищах, Подольске и Пушкинском», — добавила она.

Некоторые подмосковные предприятия, выпускающий детские товары, входят федеральный список системообразующих организаций Подмосковья. Среди них — компания «Звезда» из Лобне, который выпускает сборные модели и настольные игры, а также «Егорьевск-обувь», производитель настольных игр «Десятое королевство» и многие другие.

Производители детских товаров из Подмосковья могут воспользоваться мерами поддержки, которые обеспечивают необходимые условия для развития отрасли. Это субсидии, поручительства гарантийного фонда, льготный микрозаймы и многое другое.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил о важности поддержки предпринимателей Подмосковья. По его словам, это особенно важно сейчас, когда бизнесу требуется дополнительная помощь.

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