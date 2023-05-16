Подмосковье 16 мая 2023, 13:18 Количество предпринимателей выросло на 18 тысяч с начала года в Подмосковье Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Количество предпринимателей выросло на 18 тысяч в Подмосковье с начала года. Их общее число превысило 428 тысяч.

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева, развитию предпринимательства помогают введенные в регионе меры поддержки.

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«В частности, в Подмосковье действует широкий спектр мер государственной поддержки малого и среднего бизнеса, которые доступны как уже действующим предприятиям, так и начинающим предпринимателем», — сказала она.

Большинство предпринимателей трудятся в сфере микропредприятий. Это 97% сектора. Еще 2,5% занимаются малым бизнесом, остальные — средним.

По словам Зиновьевой, 67% бизнесменов работают в статусе индивидуальных предпринимателей, езе 32% как юридические лица.

Подробнее о мерах поддержки жители могут узнать по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

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