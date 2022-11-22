22 ноября 2022, 17:14
Количество предпринимателей в Подмосковье выросло на 25 тысяч за год
Число субъектов малого и среднего бизнеса выросло в Подмосковье на 25 тысяч за год. С начала 2022-го предпринимателями стали 405 тысяч человек. Об этом сообщила зампред правительства региона — глава Мининвеста Екатерина Зиновьева.
Среди 405 тысяч зарегистрированных субъектов бизнеса, почти 274 тысячи — индивидуальные предприниматели.
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«Для сравнения: в ноябре прошлого года в регионе было зарегистрировано порядка 380 тысяч МСП. Таким образом, за год рост составил 6,5%», — сообщила она.
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Глава Мининвеста добавила, что в этом году бизнесу стала доступна новая мера поддержки — субсидии по франшизе. Ее уже получили 205 предпринимателей. Общая сумма поддержки составила 100 миллионов рублей.
Подробнее о мерах поддержки предпринимателей можно узнать на инвестиционном портале региона.
Ранее зампред правительства — глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева доложила губернатору Андрею Воробьеву, что мерами поддержки в этом году воспользовались свыше трех тысяч предпринимателей региона. Получателями субсидий стали 1144 компании.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Поддержка предпринимателей в Московской области
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