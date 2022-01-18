Количество пятизвездочных гостиниц назвали в Подмосковье

Более 770 гостиниц из Подмосковья разделили на категории по числу звезд с 2016 года. Это помогло упорядочить отрасль и обеспечить соответствующий уровень сервиса.

Гостиницы классифицируют по системе, предусматривающей шесть категорий, а это пять звезд или, соответственно, четыре, три, две, одна и без звезд. Об этом напомнили в комитете по туризму Подмосковья.

Сейчас в Московской область насчитывается 17 гостиниц высшей, пятизвездочной категории комитет по туризму Подмосковья.

Кроме того, в Подмосковье работает 106 гостиниц с четырьмя звездами, 207 — с тремя, 53 — с двумя и 19 — с одной. Звезд нет у 370 мест.

Гостиницы самой высокой категории находятся в Жуковском, Балашихе, Химках, Истре и Солнечногорске.

Ранее стало известно, что Подмосковье вошло в число лидеров национального рейтинга по развитию туризма.