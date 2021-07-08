Свыше 650 гостиниц Подмосковья прошли классификацию «звездности» за пять лет

Степень «звездности» определили уже для 658 гостиниц Подмосковья за пять лет. Процедура стала обязательной с 2019 года по постановлению правительства России. Об этом напомнили в областном комитете по туризму.

Классификация позволяет сформировать конкурентную среду в сфере обслуживания туристов.

Это служит стимулирующим фактором для развития как внутреннего, так и въездного туризма комитет по туризму Подмосковья.

Гостиницы классифицируют по системе, предусматривающей шесть категорий, а это пять звезд или, соответственно, четыре, три, две, одна и без звезд.

«Самые большие по площади номера, самый высокий стандарт сервиса — у пятизвездочных гостиниц», — сообщили в комитете по туризму Подмосковья.

В Московской области уже 15 гостиниц получили пять звезд, а еще 103 комплексам присвоили четыре звезды.

Пятизвездочные гостиницы расположены в Химках, Солнечногорске, Жуковском, Чехове комитет по туризму Подмосковья.

Три звезды уже у 187 гостиниц, две — у 47, одна — у 18. Без звезд пока что 288 мест отдыха.