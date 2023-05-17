Подмосковье 17 мая 2023, 14:49 Количество обращений по поводу чистоты и благоустройства снизилось на 23% в Подмосковье за месяц Антон Чернов, «Подмосковье сегодня»

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Главное управление содержания территорий Подмосковья получило на 23% меньше обращений по вопросам чистоты и благоустройства в мае. Об этом на заседании правительства губернатору Андрею Воробьеву доложила глава ведомства Светлана Аипова.

По ее словам, жители все еще много жалуются на состояние тротуаров и проездов. Это связано с нестабильной погодой зимой.

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«Две категории — это ремонт тротуаров и проездов ввиду того, какая была зима, мы имели много переходов через ноль. Думаю, что ситуацию мы купируем примерно к концу июня», — заявила она.

Негативная динамика в этой области также связана с сокращением объемов благоустройства во время пандемии коронавируса. Службы доделывали те территории, которые были долговыми.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве в Лобне. В этом году там планируют преобразить лесопарк и парк «Киово».

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