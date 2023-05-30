Подмосковье 30 мая 2023, 12:42 Количество нарушений правил парковки с января превысило прошлогодние показатели в Подмосковье Минтранс Подмосковья

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Свыше 36 тысяч автомобилей с нарушением правил парковки выявили в Подмосковье с начала года на территории 50 жилых комплексов. Это больше, чем за весь прошлый год, рассказали в Минтрансе.

Как рассказали в ведомстве, нарушения фиксируют мобильные комплексы. Они выявляют парковку у запрещающих знаков, а также ограничение проезда во дворах и на остановках. Глава министерства Алексей Гержик рассказал, что с начала года было вынесено почти 17 тысяч постановлений за нарушение правил.

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«С начала года уже выявлено больше 36 тысяч неправильно припаркованных автомобилей и вынесено почти 17 тысяч постановлений за нарушение правил парковки. Отмечу, что это больше, чем за весь прошлый год, когда было зафиксировано всего чуть больше 30 тысяч неправильно припаркованных транспортных средств», — сказал он.

Больше всего нарушений было выявлено в пяти жилых комплексах. Это ЖК «Бутово Парк 2» в Ленинском округе, ЖК «Новое Домодедово», ЖК «Люберцы», ЖК «Грюнвальд» и «Сколково Парк» в Одинцове.

Минтранс Подмосковья напомнил жителям, что неправильно припаркованные машины мешают проезду экстренных служб и создают заторы. Водителей призвали соблюдать ПДД и не доставлять неудобства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый съезд с Володарского шоссе втрое ускорит путь до Москвы. Его смогли открыть на три года раньше.

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