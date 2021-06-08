Количество многодетных семей в Подмосковье увеличилось втрое за 10 лет

Количество многодетных семей в Подмосковье увеличивается каждый год на 14%. Об этом рассказала заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина.

«Если в 2012 году в регионе было зарегистрировано 27,5 тысячи многодетных, то в 2021 году их количество выросло в 3 раза и составило 86 тысяч семей», — сообщила Ирина Каклюгина.

По ее словам, стабильный рост происходит в том числе благодаря эффективной реализации мер социальной поддержки семей с детьми.

Система мер социальной поддержки для семей с детьми ежегодно расширяется — на сегодняшний день в регионе их более 30. Есть и такие льготы, которые предоставляются исключительно многодетным семьям, например, выплата на школьную форму Ирина Каклюгина заместитель председателя правительства Московской области

Для удобства при оформлении удостоверения многодетной семьи родителю в личный кабинет на региональном портале госуслуг приходит памятка, содержащая перечень региональных мер социальной поддержки вместе с активными ссылками на соответствующие электронные сервисы, добавила зампред.

В 2021 году из средств федерального и регионального бюджетов на выплаты и пособия в Московской области предусмотрено почти 23 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что более 600 многодетных семей получили земельные участки с начала года.