Жительница Подмосковья родила 11-го ребенка

В Подмосковье у многодетной семьи Юкиных родился 11-й ребенок. Теперь родители воспитывают восемь дочерей и трех сыновей. По словам отца, его супруга — героиня в его глазах.

Каждый ребенок появился на свет в областном центре охраны материнства и детства в Люберцах. А 11-й в семье стала девочка. Ее Заира Юкина родила в 39 лет.

Они с нетерпением ждали младшую дочку — Тею. Главный врач центра Татьяна Мельник рассказала, что все прошло спокойно.

Роды прошли гладко и без осложнений. К слову, всех детей пациентка рожала у нас. Старшей девочке 19 лет Татьяна Мельник.

Она добавила, что в центре есть все условия для будущих мам, рожениц и их малышей.

«Работают специалисты, готовые оказать медицинскую помощь пациентам с самыми разными, в том числе и самыми тяжелыми патологиями», — отметила Мельник.

По словам многодетного отца, его супруга сделала очередной подвиг.

«Мы очень любим детей. Конечно, эмоции всегда зашкаливают, потому что оба очень любим деток. Всегда переживаю за роды жены. Я знаю, что в мире по-разному к этому относятся, но для меня она моя героиня», — поделился Олег Юкин.

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