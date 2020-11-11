Востребованность кол-центра «Стань мамой в Подмосковье» выросла в пять раз

Сейчас каждый оператор принимает свыше 250 звонков в день, в то время как год назад их было около 60. Будущим мамам помогут разобраться во всех тонкостях получения подарочного набора «Я родился в Подмосковье», записаться на прием к специалисту или собрать список документов.

К кол-центру подключены все областные перинатальные центры, рассказала заместитель министра здравоохранения Подмосковья Светлана Лазараева.

С каждым месяцем у будущих родителей растет востребованность горячей линии „Стань мамой в Подмосковье“ Светлана Лазараева.

По ее словам, с января по февраль операторы приняли около 14,3 тысяч звонков, а с марта по апрель уже более 24 тысяч.

«Сегодня ежемесячно по телефону call-центра звонят уже порядка 19 тысяч человек», — уточнила Светлана Лазараева.

Она подчеркнула, что специалисты из перинатальных центров и родильных домов взаимодействуют с экспертами горячей линии и помогают решить возникающие вопросы дистанционно.

Помощь будущим родителям оказывают бесплатно. В том числе и жителям других регионов Светлана Лазараева.

Так, будущие мамы смогут задать все волнующие их вопросы по номеру горячей линии 8 (800) 550-30-03.