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    11 ноября 2020, 17:29

    Востребованность кол-центра «Стань мамой в Подмосковье» выросла в пять раз

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Кол-центр «Стань мамой в Подмосковье» стал еще более востребованным. В октябре диспетчерам поступило 18,7 тысячи звонков, что в пять раз больше, чем годом ранее. Горячая линия работает для женщин с осени 2019-го.
    Востребованность кол-центра «Стань мамой в Подмосковье» выросла в пять раз

    Сейчас каждый оператор принимает свыше 250 звонков в день, в то время как год назад их было около 60. Будущим мамам помогут разобраться во всех тонкостях получения подарочного набора «Я родился в Подмосковье», записаться на прием к специалисту или собрать список документов.

    К кол-центру подключены все областные перинатальные центры, рассказала заместитель министра здравоохранения Подмосковья Светлана Лазараева.

    С каждым месяцем у будущих родителей растет востребованность горячей линии „Стань мамой в Подмосковье“

    Светлана Лазараева.

    По ее словам, с января по февраль операторы приняли около 14,3 тысяч звонков, а с марта по апрель уже более 24 тысяч.

    «Сегодня ежемесячно по телефону call-центра звонят уже порядка 19 тысяч человек», — уточнила Светлана Лазараева.

    Она подчеркнула, что специалисты из перинатальных центров и родильных домов взаимодействуют с экспертами горячей линии и помогают решить возникающие вопросы дистанционно.

    Помощь будущим родителям оказывают бесплатно. В том числе и жителям других регионов

    Светлана Лазараева.

    Так, будущие мамы смогут задать все волнующие их вопросы по номеру горячей линии 8 (800) 550-30-03.