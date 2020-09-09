Более 125 тысяч будущих родителей позвонили в кол-центр «Стань мамой в Подмосковье» за год

Горячая линия «Стань мамой в Подмосковье» начала работать в сентябре 2019 года. Операторы готовы ответить на все интересующие вопросы: какие нужны документы, как получить подарочный набор «Я родился в Подмосковье», как записаться на прием к специалисту, рассказать о предлагаемых в Московской области услугах для беременных, подобрать наиболее удобный роддом. Все перинатальные центры региона подключены к кол-центру.

«Специалисты перинатальных центров и роддомов Московской области, которые находятся на постоянной связи с экспертами горячей линии, помогают решить все возникающие вопросы дистанционно. Помощь будущим родителям оказывается бесплатно — в том числе и жителям других регионов», — сообщила замминистра здравоохранения Московской области Светлана Лазараева.

Она уточнила, что с момента введения режима повышенной готовности количество поступающих звонков выросло в разы. В январе–феврале 2020 года операторами было принято 14 300 звонков, а в марте–апреле — свыше 24 тысяч. В августе на горячую линию обратились порядка 19 тысяч человек.

Позвонить в единый кол-центр «Стань мамой в Подмосковье» можно по номеру: 8 (800) 550-30-03.