Почти 24 тысячи беременных получили консультации от кол-центра «Стань мамой в Подмосковье»

С сентября 2019 года в Московской области работает региональный кол-центр «Стань мамой в Подмосковье». За это время операторы обработали около 24 тысячи звонков, в том числе более 4,5 тысячи обращений — от жителей других регионов.

Заместитель министра здравоохранения Московской области Светлана Лазарева рассказала, что, по статистике, каждый месяц число звонков, поступающих в call-центр системы родовспоможения Московской области, увеличивается.

«Основная часть вопросов поступает от будущих родителей, которым нужна помощь с подбором роддома или перинатального центра, а также тем, кто просит соединить с конкретным учреждением родовспоможения. Кроме того, специалисты готовы рассказать о реализуемых мерах поддержки — подарочном наборе, денежной выплате, комплексной услуге, а также записать к врачу», — рассказала заместитель министра здравоохранения Московской области Светлана Лазарева.

Подмосковье стало первым регионом в России, где введена подобная мера поддержки. Непосредственно в роддоме мама может оформить свидетельство о рождении ребенка, справку о рождении для получения единовременного пособия, полис ОМС, ИНН, СНИЛС, документы на получение материнского капитала, прикрепить ребенка к поликлинике и поставить на учет для дальнейшего приема в детский сад.

Только в январе операторы обработали более 6,7 тысячи звонков. Единый региональный кол-центр «Стань мамой в Подмосковье» работает ежедневно с 08.00 до 20.00. Позвонив по бесплатному номеру 8-800-550-30-03, будущие родители смогут получить ответы на все интересующие их вопросы о родах в Московской области.