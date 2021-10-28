Более 600 новых коек для пациентов с коронавирусом развернули в Балашихе
Еще 600 коек для жителей с ковидом развернули в Балашихе после перепрофилирования стационаров
Более 600 коек для лечения пациентов с коронавирусом дополнительно развернули в Балашихе. В лабораториях городского округа делают около 1,1 тысячи ПЦР-тестов на ковид каждый день.
Если летом и в сентябре в Балашихе госпитализировали по 15 человек в сутки, то сейчас их количество выросло до 45-60.
Это подчеркнул главный врач местной областной больницы Михаил Антипов.
В Балашихе в три раза возросло количество обращений жителей с признаками ОРВИ. Из тысячи проведенных тестов в 100-150 случаях выявляется COVID-19
Для пациентов с ковидом временно перепрофилировали два диспансера поликлиники № 4 в микрорайоне Гагарина. Такой шаг сделали по решению Минздрава Подмосковья.
Кроме того, перепрофилировали лабораторный корпус № 16 на шоссе Энтузиастов и роддом в микрорайоне Саввино.
«Конечно, нагрузка на участковую терапевтическую службу по вызовам на дом сейчас возросла в пять раз — до 2-2,5 тысячи в сутки», — отметил Антипов.
В Минздраве Подмосковья напомнили, что прививка остается единственным надежным способом защититься от COVID-19.
С декабря прошлого года вакцинацию прошли 65% жителей Балашихи — это более 264 тысяч человек.