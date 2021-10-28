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    28 октября 2021, 13:14

    Более 600 новых коек для пациентов с коронавирусом развернули в Балашихе

    Еще 600 коек для жителей с ковидом развернули в Балашихе после перепрофилирования стационаров

    Анастасия Аброськина, Анна Троян

    Более 600 коек для лечения пациентов с коронавирусом дополнительно развернули в Балашихе. В лабораториях городского округа делают около 1,1 тысячи ПЦР-тестов на ковид каждый день.

    Более 600 новых коек для пациентов с коронавирусом развернули в Балашихе | Изображение 1Источник фото: Константин Роик

    Если летом и в сентябре в Балашихе госпитализировали по 15 человек в сутки, то сейчас их количество выросло до 45-60.

    Это подчеркнул главный врач местной областной больницы Михаил Антипов.

    В Балашихе в три раза возросло количество обращений жителей с признаками ОРВИ. Из тысячи проведенных тестов в 100-150 случаях выявляется COVID-19

    Михаил Антипов.
    Более 600 новых коек для пациентов с коронавирусом развернули в Балашихе | Изображение 2Источник фото: Константин Роик

    Для пациентов с ковидом временно перепрофилировали два диспансера поликлиники № 4 в микрорайоне Гагарина. Такой шаг сделали по решению Минздрава Подмосковья.

    Кроме того, перепрофилировали лабораторный корпус № 16 на шоссе Энтузиастов и роддом в микрорайоне Саввино.

    Более 600 новых коек для пациентов с коронавирусом развернули в Балашихе | Изображение 3Источник фото: Константин Роик

    «Конечно, нагрузка на участковую терапевтическую службу по вызовам на дом сейчас возросла в пять раз — до 2-2,5 тысячи в сутки», — отметил Антипов.

    В Минздраве Подмосковья напомнили, что прививка остается единственным надежным способом защититься от COVID-19.

    Более 600 новых коек для пациентов с коронавирусом развернули в Балашихе | Изображение 4Источник фото: Константин Роик

    С декабря прошлого года вакцинацию прошли 65% жителей Балашихи — это более 264 тысяч человек.