Ограничения в Подмосковье коснутся только тех, кто не привит от коронавируса, заявил губернатор региона Андрей Воробьев. В интервью телеканалу «Россия-1» он сообщил, что порядка 10 тысяч коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией заняты в Московской области.

«У нас 10 тысяч коек [для пациентов с ковидом] заняты, очень высокий уровень пациентов на кислороде», — сказал Воробьев.

Он также сообщил, что ряд больниц в регионе были вновь перепрофилированы в ковидные госпитали.

Выходные дни будут объявлены в регионе с 30 октября по 7 ноября. Губернатор отметил, что те жители региона, у которых есть QR-код или другие подтверждающие вакцинацию документы, не будут чувствовать ограничений.

«Но если тебе за 60 [лет], и ты по-прежнему игнорируешь [вакцинацию], то риск заболеть [ковидом] у тебя очень высокий, и мы тебя должны сберечь, позаботиться о тебе», — отметил глава Подмосковья.

Он выразил надежду, что с 30 октября по 7 ноября каждый останется дома или по крайней мере сможет как-то изолировать себя.

Распространено мнение, что маски на самом деле не защищают от коронавируса. В Роспотребнадзоре Подмосковья ранее заверили, что ношение средств индивидуальной защиты очень эффективно, оно снижает риск подцепить инфекцию в несколько раз.

Начальник отдела эпидемиологического надзора Кахабер Гвазава подчеркнул в интервью «360», что при этом стопроцентной гарантии о здоровье в пандемию дать не может никто.