Свыше 12 миллионов ПЦР-тестов на ковид сделали в Подмосковье за время пандемии

Количество ПЦР-тестирований на ковид, сделанных за время пандемии в Подмосковье, уже превысило 12 миллионов. Об этом рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Диагностика покажет, болен ли человек. Ее делают бесплатно при наличии симптомов респираторного заболевания.

Жители узнают о результатах тестирования благодаря СМС.

Последние полтора месяца мы наблюдаем рост числа новых случаев COVID-19 в Подмосковье Светлана Стригункова.

Диагностику выполняют в 12 государственных лабораториях Московской области. Каждый день проводят от 30 до 35 тысяч тестирований.

По словам Стригунковой, прививка остается единственным надежным способом защитить себя от инфекции.

Записаться на вакцинацию от коронавируса жители смогут на областном портале госуслуг, в поликлинике, МФЦ и по номеру 122.

Онлайн-карта по COVID-19 поможет найти пункты вакцинации. Для прививки потребуется взять паспорт, медицинский полис и СНИЛС.