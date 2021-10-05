Свыше 9 тысяч коек для пациентов с ковидом и пневмонией развернули в Подмосковье

Ежедневное выявление случаев коронавируса растет в Подмосковье. Две недели назад за сутки фиксировали около тысячи пациентов с инфекцией. Сейчас это число превышает 1,7 тысячи в день. В области разворачивают дополнительные койки.

Как рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, в регионе наблюдается рост ежедневно выявляемых случаев коронавируса.

Мы следим за ситуацией с COVID-19 в регионе и оперативно разворачиваем дополнительный коечный фонд Светлана Стригункова.

По ее словам, в ближайшее время откроют еще свыше 400 коек для пациентов с коронавирусом и пневмонией.

Сейчас в Подмосковье более 9,2 тысячи койко-мест для приема людей с этими заболеваниями. Из них 8,8 тысячи подключены к кислороду.

За сутки в области выявили 1788 случаев заболевания COVID-19.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что более 95% пациентов с коронавирусом, госпитализированных в регионе, не прививались.