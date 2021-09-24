Еще 950 коек для пациентов с ковидом и пневмонией развернут в Подмосковье к концу сентября
Дополнительные койки для пациентов с коронавирусом и пневмонией начали разворачивать в Подмосковье. До 29 сентября их станет на 950 больше.
Как рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, осенью традиционно наблюдается рост случаев простудных и вирусных заболеваний.
Она объяснила, что это связано с окончанием сезона отпусков, началом учебного года и похолоданием.
Только на этой неделе дополнительно открыли более 750 коек в больницах Подольска, Пушкино, Ногинска, Каширы и Лобни.
Если по данным на 1 сентября за сутки было около 550 новых случаев COVID-19, то сегодня их более тысячи. Поэтому мы разворачиваем дополнительный коечный фонд
Сейчас в Московской области доступно 7,2 тысячи коек для пациентов с ковидом и пневмонией. Однако к концу сентября развернут еще около 950.
«Мы следим за эпидемической ситуацией в регионе. В случае необходимости предложим губернатору Андрею Воробьеву ввести дополнительные ограничительные меры», — отметила Стригункова.
За сутки в Подмосковье выявили 1008 случаев заражения коронавирусом.