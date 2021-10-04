Воробьев: более 95% попавших в больницы Подмосковья пациентов с коронавирусом не прививались

Более 95% пациентов с коронавирусом, которые были госпитализированы в Подмосковье, не прививались. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с зампредами региона.

«Видим, что на ИВЛ и при госпитализации — более 95% людей, которые не привились. Поэтому выбор в пользу вакцинации очевиден. Но жизнь так устроена, что не все до сих пор решились на это мероприятие. Поэтому работу будем продолжать. У нас еще сезонные ОРВИ и заболевания», — сказал Воробьев.

Губернатор отметил, что знает, что врачи работают сейчас в напряженном режиме и с плановой помощью, и с ковидом. Поэтому Воробьев добавил, что вместе с главами округов правительство будет оказывать поддержку медикам.

«Понимаем, что тема здрава всегда имеет особое значение и требует особого нашего внимания», — добавил Воробьев.

Несколько дней назад стало известно, что работающим в государственной системе здравоохранения медикам из Подмосковья будут доплачивать по 200 рублей за каждого человека, привитого от коронавируса. Речь идет о тех специалистах, которые непосредственно задействованы в вакцинации.