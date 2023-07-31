Подмосковье 31 июля 2023, 03:00 Книжный фестиваль «Антоновские яблоки» пройдет в Коломне в сентябре Министерство культуры и туризма МО

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Традиционный книжный фестиваль «Антоновские яблоки» пройдет в Коломне в начале сентября. Его участниками станут 40 ведущих издательств России, театральные и музыкальные группы, современные художники и шеф-повара.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Подмосковья, фестиваль состоится 2 и 3 сентября. Темой станет дом и то, что он значит для нас. По словам вице-губернатора Подмосковья Ирины Каклюгиной, посетители смогут приобрести новинки и бестселлеры на книжной ярмарке.

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«Уютный Коломенский посад преобразится благодаря художникам, садовникам, литераторам, архитекторам, музыкантам, жителям и гостям города в первые выходные сентября. Участниками фестиваля в этом году станут 40 ведущих издательств России, авторы, чьи книги читают и ждут, театральные и музыкальные группы, современные художники и шеф-повара», — рассказала она.

Также на фестивале проведут спектакли, концерты, разговоры о семейных традициях, мастер-классы по домашнему рукоделию, дегустацию продуктов и многое другое.

Среди гостей фестиваля прозаик и ректор Литературного института Алексей Варламов, писатель и литературный критик Майя Кучерская, литературовед и лауреат Государственной премии Павел Басинский. Площадками для проведения станут сквер имени Зайцева, сквер имени Гагарина, музей «Арткоммуналка. Ерофеев и другие» и другие места.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о второй жизни традиционных городских парков, благодаря программам по благоустройству. Он подчеркнул, что места отдыха, которые знакомы не одному поколению, стали удобными и комфортными для культурного и цивилизованного проведения времени.

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