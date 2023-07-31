Подмосковье 31 июля 2023, 12:24 Андрей Воробьев рассказал о «второй жизни» парков Подмосковья Пресс-служба губернатора Московской области

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Традиционные городские парки в Подмосковье получают новый виток развития благодаря масштабным проектам преображения и участию инвесторов, отметил губернатор Андрей Воробьев. По его словам, уже несколько лет идет целенаправленное улучшение мест отдыха, которые еще «помнят и знают разные поколения».

Глава Подмосковья подчеркнул, что запрос на благоустройство парков всегда остается высоким.

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«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы для того, чтобы приводить в порядок наши городские традиционные парки, которые помнят и знают разные поколения. Благодаря поддержке президента и Госдумы принят закон, который позволяет нам еще более качественно наводить порядок в лесах, делать места для культурного и цивилизованного проведения времени», — сказал Воробьев.

В Подмосковье реализуют большую президентскую программу благоустройства и многие областные программы, позволяющие заметно облагораживать городскую среду.

Сегодня видим радикальный, очень заметный рост посещений парков. Все имеет значение: работающие туалеты, удобные парковки, прокаты, малый бизнес. Андрей Воробьев

По его словам, важно и взаимодействие с предпринимателями, которые наполняют места отдыха всевозможными услугами.

«Приятно, когда инвесторы вкладывают деньги в аттракционы или воспитательные, образовательные программы. Все это мы можем видеть в наших парках, и это требует дальнейшего внимания», — подытожил губернатор Подмосковья.

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