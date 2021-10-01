Ключи от новых квартир вручили 20 сиротам в Балашихе

Еще 20 сирот получили ключи от квартир в Балашихе. Их вручил глава городского округа Сергей Юров. Новоселы будут соседями в жилом комплексе «Столичный». Рядом с домами предусмотрели развитую инфраструктуру.

Источник фото: Евгений Дудин

Сироты получили ключи от квартир в микрорайоне Саввино. На территории их жилого комлпекса есть новая школа на 1,1 тысячи мест, детские сады, медицинские центры, игровые и спортивные площадки.

Здесь удобное транспортное сообщение, а поблизости много зеленых пространств.

Источник фото: Евгений Дудин

Начальник территориального отдела при управлении опеки и попечительства Минобразования Подмосковья по городскому округу Балашиха Ирина Киоса напомнила, что претендентами на жилье сироты становятся по достижении 14 лет.

Сначала проверяем, положено ли получение жилья. По достижении совершеннолетия они получают квартиры, а следующие пять лет мы контролируем их на основании договора Ирина Киоса.

Затем, по ее словам, заключают договор социального найма, если отсутствуют долги за коммунальные услуги и нет других проблем.

Источник фото: Евгений Дудин

«Дети все очень счастливы, и мы очень рады», — подчеркнула Ирина Киоса.

Ребятам выдали однокомнатные квартиры площадью более 29 квадратных метров. Внутри уже есть все необходимое для жизни.

Источник фото: Евгений Дудин

В этом году жилье в Балашихе получат 35 детей, оставшихся без попечения родителей. Остальные 15 ключей передадут в ноябре.

Все квартиры выдают в районах с развитой инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью.