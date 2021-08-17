Около 1,2 тысячи сирот обрели семью в Подмосковье с начала года

С начала года почти 1,2 тысячи детей-сирот обрели семью в Подмосковье. Помогли органы опеки и попечительства областного Министерства образования.

Сирот устроили в замещающие семьи, рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина. Она уточнила, что это 1196 детей.

В Подмосковье вопросу устройства детей-сирот в семьи уделяют особое внимание. Важно найти любящих родителей и подготовить их к новому этапу жизни Ирина Каклюгина.

В Подмосковье работают школы приемных родителей. Здесь будущие мамы и папы могут обратиться за советом к врачам, юристам и психологам.

«У нас 70 таких школ. Обучение там прошли уже 1527 человек, а 343 из них взяли ребенка из детского дома», — подчеркнула Ирина Каклюгина.

Всего в Московской области проживают более 23 тысяч сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них свыше 15 тысяч находятся на воспитании в замещающих семьях. Еще свыше 7,6 тысячи детей живут у усыновителей.