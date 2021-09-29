Почти 800 сирот получат квартиры в Подмосковье до конца года

Квартирами обеспечили 382 сироты в Подмосковье с января. К концу года их количество увеличится до 785.

Заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что сиротам выдают уже обустроенные квартиры. Почти половина из них — в новостройках.

На эту задачу выделили свыше 2,6 миллиарда рублей Ирина Каклюгина.

По ее словам, передачу квартир уже полностью завершили в 11 городских округах.

Среди них Волоколамск, Зарайск, Руза, Луховицы, Лотошино, Солнечногорск, Шаховская, Серебряные Пруды, Ивантеевка, Черноголовка и Краснознаменск.

«Ребята получают уже благоустроенные квартиры, в которые можно сразу заезжать и жить», — подчеркнула Каклюгина.

Она напомнила, что за прошлый год квартиры в Подмосковье получили 788 детей-сирот.