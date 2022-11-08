Клиника для реабилитации после болезней в деревне Райки открылась после реконструкции | 360°

Подмосковье 08 ноября 2022, 14:05 Клиника для реабилитации после болезней в деревне Райки открылась после реконструкции

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Реабилитационная клиника «Три сестры» в деревне Райки под Лосино-Петровским открылась после реконструкции. В ней проходят лечение пациенты после инсульта, операций, травм, коронавируса и с хроническими заболеваниями, рассказали в Минжилполитики региона.

В год реабилитацию в клинике проходят до 1500 пациентов со всей России. Работы проводили в первом больничном корпусе — там оборудовали новый бассейн глубиной 135 сантиметров с пандусами, перилами и электрическим подъемником. В нем смогут одновременно заниматься четыре человека в сопровождении специалистов.

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Кроме того, в здании создали дополнительные палаты. Благодаря этому пациенты смогут попадать на реабилитацию сразу после выписки из стационара без листа ожидания.

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В работы вложили 30 миллионов рублей. В клинике смогут трудоустроиться еще 10 человек.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что новая поликлиника в Сергиевом Посаде откроется досрочно. В ней будут лечить более 30 тысяч человек.