Клиническая лаборатория в Коломне создаст 40 рабочих мест

Новая лаборатория появится в Коломне, на улице Луговой. Она займет площадь 1,8 тысячи квадратных метров и обеспечит для местных жителей 40 рабочих мест.

В лаборатории будут исследовать продукцию и объекты окружающей среды на безопасность для человека. Сейчас центр, который займется застройкой, занимается проверкой питьевой воды, почвы, воздуха и гигиенической продукции для детей и взрослых.

Строительство объекта будет сопровождать Центр содействия строительству, рассказала исполняющая обязанности председателя центра Вера Пожидаева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в области создадут еще 15 тысяч рабочих мест. О новых проектах он рассказал на ПМЭФ-2022.