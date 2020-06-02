    02 июня 2020, 19:28

    Клиентские службы ПФР в Москве и области снова предоставляют услуги. Нужна предварительная запись

    Анастасия Максимовских, Юлия Уткина

    Клиентские службы Пенсионного фонда РФ снова заработали в московском регионе с 1 июня. Любую услугу ПФР можно получить, но строго по предварительной записи. В Пенсионном фонде напомнили, что большинство документов можно оформить онлайн.

    Записаться на прием в клиентскую службу можно через сервис предварительной записи на официальном сайте ПФР. Он доступен в открытой части сайта и не требует входа в личный кабинет.

    Также записаться можно по телефонам, указанным на сайте в разделе «Контакты региона» , или в мобильном приложении ПФР.

    В условиях сохраняющегося режима повышенной готовности отделение ПФР по Москве и области рекомендует по возможности отложить посещение клиентских служб и получить услуги ПФР онлайн.

    Пенсионеры и предпенсионеры могут получить через личный кабинет справки и документы, в том числе для дистанционного представления в другие организации. Работающим гражданам доступны сведения о пенсионных коэффициентах, накоплениях, стаже и отчислениях работодателей. Семьи с сертификатом материнского капитала найдут информацию о расходовании средств и их актуальной сумме.

    Сервис также позволяет обращаться за оформлением большинства выплат Пенсионного фонда и управлять их предоставлением (например, подать электронное заявление о смене способа доставки пенсии или замене социальной услуги на денежную компенсацию).

    Вопросы относительно назначенных выплат и предоставления услуг ПФР можно направить также через онлайн-приемную.