Клиентские службы ПФР в Москве и области снова предоставляют услуги. Нужна предварительная запись

Записаться на прием в клиентскую службу можно через сервис предварительной записи на официальном сайте ПФР. Он доступен в открытой части сайта и не требует входа в личный кабинет.

Также записаться можно по телефонам, указанным на сайте в разделе «Контакты региона» , или в мобильном приложении ПФР.

В условиях сохраняющегося режима повышенной готовности отделение ПФР по Москве и области рекомендует по возможности отложить посещение клиентских служб и получить услуги ПФР онлайн.

Пенсионеры и предпенсионеры могут получить через личный кабинет справки и документы, в том числе для дистанционного представления в другие организации. Работающим гражданам доступны сведения о пенсионных коэффициентах, накоплениях, стаже и отчислениях работодателей. Семьи с сертификатом материнского капитала найдут информацию о расходовании средств и их актуальной сумме.

Сервис также позволяет обращаться за оформлением большинства выплат Пенсионного фонда и управлять их предоставлением (например, подать электронное заявление о смене способа доставки пенсии или замене социальной услуги на денежную компенсацию).

Вопросы относительно назначенных выплат и предоставления услуг ПФР можно направить также через онлайн-приемную.