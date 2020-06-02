Малоимущим семьям с детьми могут увеличить выплаты
«Начиная со вчерашнего дня был дан старт программе поддержки малообеспеченных семей, в которых воспитываются дети от трех до семи лет. На эту меру поддержки имеют право граждане, среднедушевой доход семей которых ниже прожиточного минимума на каждого члена семьи», — сказал он.
По его словам, в среднем российские семьи ежемесячно получают выплаты в размере 5,5 тысячи рублей. Котяков добавил, что ведомству на 2021 год дали поручение проанализировать, насколько эта сумма является достаточной.
Ранее оставшимся без работы россиянам предложили помочь с уплатой алиментов. Об этом рассказала председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Она считает, что сейчас из-за безработицы могут упасть или временно прекратиться выплаты алиментов. Чтобы этого не произошло, государство может временно компенсировать эту сумму. Потом неплательщики должны будут вернуть эти деньги в бюджет.