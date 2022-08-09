Китай стал основным экспортером Подмосковья

Доля Китая в торговом обороте Подмосковья составила более 28% по итогам полугодия. Это на 191% больше, чем за такой же период прошлого года. Об этом рассказала зампред правительства, глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Зиновьева отметила, что за первый квартал этого года Подмосковье поставило в Китай товаров на 174 миллиона долларов. Это около 10,5 миллиардов рублей.

«Это в 2,9 раза больше, чем за тот же период 2021 года. Таким образом КНР становится все более значимым экспортным направлением для подмосковных предприятий», — отметила министр.

Поддержку в работе с другими странами Подмосковья оказывает Фонд ВЭД. Так, компания из Истры заключила контракт с Китаем на сумму более 2,7 миллиона долларов (1,2 миллиарда рублей). Его подписали на выставке в Дубае на стенде Московской области, который подготовил фонд. Так же при его поддержке соглашения в Китаем подписала компания из Видного, которая производит косметику, и изготовитель кормов для животных из Люберец.

Екатерина Зиновьева подчеркнула, что сейчас Китай — одно из приоритетных направлений развития внешней торговли для Подмосковья.

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