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    09 августа 2022, 15:15

    Китай стал основным экспортером Подмосковья

    Александра Перепечаева

    Доля Китая в торговом обороте Подмосковья составила более 28% по итогам полугодия. Это на 191% больше, чем за такой же период прошлого года. Об этом рассказала зампред правительства, глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева.

    Китай стал основным экспортером Подмосковья

    Зиновьева отметила, что за первый квартал этого года Подмосковье поставило в Китай товаров на 174 миллиона долларов. Это около 10,5 миллиардов рублей.

    «Это в 2,9 раза больше, чем за тот же период 2021 года. Таким образом КНР становится все более значимым экспортным направлением для подмосковных предприятий», — отметила министр.

    Поддержку в работе с другими странами Подмосковья оказывает Фонд ВЭД. Так, компания из Истры заключила контракт с Китаем на сумму более 2,7 миллиона долларов (1,2 миллиарда рублей). Его подписали на выставке в Дубае на стенде Московской области, который подготовил фонд. Так же при его поддержке соглашения в Китаем подписала компания из Видного, которая производит косметику, и изготовитель кормов для животных из Люберец.

    Екатерина Зиновьева подчеркнула, что сейчас Китай — одно из приоритетных направлений развития внешней торговли для Подмосковья.

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