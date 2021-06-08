Киношколы откроют в крупных городах Подмосковья

Киношколы запланировали открыть в городских округах Подмосковья. Например, в Звенигороде — там родилась актриса Любовь Орлова. Проекты реализуют благодаря соглашению, подписанному областным Министерством культуры и Киностудией имени Горького.

Документ о сотрудничестве подписали генеральный директор киностудии Юлиана Слащева и министр культуры Подмосковья Елена Харламова. Это сделали в «Союзмультпарке» на ВДНХ.

«Мы давно уже начали сотрудничать, наблюдаем за проектами друг друга, динамично развиваемся и, как мне кажется, бежим впереди времени. А сейчас мы легализовали нашу совместную деятельность в виде соглашения», — объяснила Харламова.

Она добавила, что теперь в Московской области запланировали создать «Союзмультпарк». Будут снимать и совместные фильмы в исторических городах. Например, Коломне, Сергиевом Посаде, Серпухове.

«Мы уверены, что вместе создадим у нас социально значимые и талантливые проекты», — подчеркнула Харламова.

Акцент на киношколах

В течение года при содействии «Мособлкино» запланировали открыть киношколы в крупных городах и провести масштабный летний кинофестиваль на открытом воздухе.

Сейчас мы уже стали планировать совместный кинофестиваль и создание киношколы, которая может появиться в городах Подмосковья Елена Харламова.

Юлиана Слащева рассказала, что для киностудии очень важно взаимодействие с регионами, включая совместные съемки или проекты для детей, молодежи, семей.

«Мы очень рады всем планам, которые у нас есть. И уже сегодня говорим о нескольких совместных мероприятиях. Например, о развитии киношкол, которые студия откроет в Подмосковье», — отметила Слащева.

По ее словам, первая школа появится в сентябре. Ее откроют в студии на улице Эйзенштейна. Проект разработали со ВГИКом.

А дальше мы начнем использовать опыт этой киношколы в Московской области, в разных городах, в которых будет в этом потребность Юлиана Слащева.

А в июле 2022 года запланировали организовать фестиваль, на котором будет игровой научно-популярный контент.