«Не про ностальгию, а про современное кино». В Подмосковье начался фестиваль «17 мгновений»

В Подмосковье начался международный кинофестиваль «17 мгновений». Он стал уже пятым по счету — на этот раз в конкурсной программе участвуют 12 фильмов из девяти стран и столько же сериалов.

Их оценит жюри под руководством народной артистки России и актрисы Ольги Остроумовой. Итоги подведут 30 мая.

Фестиваль имени Вячеслава Тихонова торжественно открыли в Павловском Посаде с участием министра культуры региона Елены Харламовой. По красной дорожке прошли участники и именитые кинематографисты.

Фестиваль „17 мгновений“ Вячеслава Тихонова не про ностальгию, а про современное кино. Это диалог зрителя и режиссера, продвижение качественного кино, актерские и режиссерские дебюты Елена Харламова.

Она пожелала создателям фильмов благодарных зрителей, а гостям — интересного кино. По ее словам, оно «расскажет о нас самих, нашей стране и нашем Подмосковье».

На церемонии открытия выступил и глава городского округа Павловский Посад Денис Семенов.

За годы работы фестиваля участниками стали более 27 тысяч человек. В программах представили уже 63 полнометражных и 40 многосерийных фильмов.

В качестве почетных гостей, участников большого фестиваля в Павловском Посаде побывали более 350 режиссеров, актеров, общественных деятелей. Своих обладателей успели найти 63 высшие награды.

Впереди четыре насыщенных дня — вся программа доступна на сайте фестиваля.