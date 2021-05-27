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    27 мая 2021, 13:47

    «Не про ностальгию, а про современное кино». В Подмосковье начался фестиваль «17 мгновений»

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    В Подмосковье начался международный кинофестиваль «17 мгновений». Он стал уже пятым по счету — на этот раз в конкурсной программе участвуют 12 фильмов из девяти стран и столько же сериалов.

    «Не про ностальгию, а про современное кино». В Подмосковье начался фестиваль «17 мгновений» | Изображение 1

    Их оценит жюри под руководством народной артистки России и актрисы Ольги Остроумовой. Итоги подведут 30 мая.

    Фестиваль имени Вячеслава Тихонова торжественно открыли в Павловском Посаде с участием министра культуры региона Елены Харламовой. По красной дорожке прошли участники и именитые кинематографисты.

    Фестиваль „17 мгновений“ Вячеслава Тихонова не про ностальгию, а про современное кино. Это диалог зрителя и режиссера, продвижение качественного кино, актерские и режиссерские дебюты

    Елена Харламова.

    Она пожелала создателям фильмов благодарных зрителей, а гостям — интересного кино. По ее словам, оно «расскажет о нас самих, нашей стране и нашем Подмосковье».

    «Не про ностальгию, а про современное кино». В Подмосковье начался фестиваль «17 мгновений» | Изображение 2

    На церемонии открытия выступил и глава городского округа Павловский Посад Денис Семенов.

    За годы работы фестиваля участниками стали более 27 тысяч человек. В программах представили уже 63 полнометражных и 40 многосерийных фильмов.

    «Не про ностальгию, а про современное кино». В Подмосковье начался фестиваль «17 мгновений» | Изображение 3

    В качестве почетных гостей, участников большого фестиваля в Павловском Посаде побывали более 350 режиссеров, актеров, общественных деятелей. Своих обладателей успели найти 63 высшие награды.

    Впереди четыре насыщенных дня — вся программа доступна на сайте фестиваля.