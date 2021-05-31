Итоги кинофестиваля «17 мгновений» подвели в Подмосковье

В Подмосковье прошел Международный кинофестиваль имени Вячеслава Тихонова «17 мгновений». За пять дней там показали 42 фильма, провели семь мастер-классов и выставки. Всего в конкурсной программе участвовали 12 фильмов из девяти стран и столько же сериалов.

На церемонии закрытия президент фестиваля, продюсер Анна Тихонова поблагодарила за помощь губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и главу областного Министерства культуры Елену Харламову, а также администрацию Павловского Посада, где состоялся фестиваль. В состав жюри вошли режиссер Георгий Шенгелия, народный артист России Аристарх Ливанов, кинообозреватель Сусанна Альперина, российский актер Петар Зекавица. Председателем стала народная артистка России Ольга Остроумова. Призы в конкурсе киносериалов • приз за лучший сценарий — Ольге Френкель, Марии Мироновой, сериал «#СидЯдома»; • приз за лучшую операторскую работу — Сергею Мачильскому, сериал «Бомба»; • приз за лучшую женскую роль — Полине Максимовой, сериал «257 причин, чтобы жить»; • приз за лучшую мужскую роль — Евгению Ткачуку, сериал «Бомба»; • приз за лучшую режиссерскую работу — Валерию Федоровичу, Евгению Никишову, Павлу Костомарову, Степану Гордееву, сериал «Перевал Дятлова»; •приз за лучший сериал — «257 причин, чтобы жить», реж. Максим Свешников; Призы в конкурсе полнометражных фильмов • приз за лучшую операторскую работу — Михаилу Милашину, фильм «На острие»; • приз «За лучшую музыку к полнометражному игровому фильму» имени композитора Микаэла Таривердиева — Евгению Гальперину, Саше Гальперину, фильм «Уроки фарси»; • приз «За лучший сценарий в полнометражном игровом фильме» имени писателя Юлиана Семенова — Алексею Бородачеву, за фильм «От печали до радости»; • приз «За лучший актерский ансамбль в полнометражном игровом фильме» — актерскому ансамблю (Федору Добронравову, Виктору Добронравову, Ивану Добронравову, Ирине Пеговой, Инге Оболдиной) — за фильм «От печали до радости»; • приз «За лучшую женскую роль в полнометражном игровом фильме» — заслуженной артистке России Ирине Печерниковой (посмертно), за роль в фильме «Земля Эльзы»; • приз «Первое мгновение» «За лучший дебют» — Семёну Серзину, фильм «Человек из Подольска»; • приз «За лучшую режиссуру в полнометражном игровом фильме» — Руслану Магомадову, фильм «История одной картины»; • приз Президента фестиваля — фильму «Уроки фарси», режиссер Вадим Перельман; • гран-при фестиваля — фильму «Клятва», режиссер Роман Нестеренко. Общественные призы и дипломы • специальный приз Высшей школы кино и телевидения — актеру театра и кино Вениамину Смехову; • почетный диплом за дружбу и сотрудничество — телеканалу «Радуга» из Павловского Посада; • диплом «За плодотворное сотрудничество и помощь в развитии интереса к мировому кинематографу» — государственному автономному учреждению Московской области «Мособлкино».