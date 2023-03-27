27 марта 2023, 11:36
Кинологи ОМОНа «Русич» в Подмосковье подарили служебным собакам защитные жилеты
Сотрудники кинологической службы ОМОНа «Русич» Росгвардии Подмосковья подарили служебным собакам защитные жилеты. Их выполнили по индивидуальным меркам для удобства животных.
Сотрудники технического отдела ОМОНа ищут и обследуют опасные предметы. Для безопасности они используют обмундирование весом около 40 килограммов. Вместе с ними трудятся четвероногие помощники. Для их защиты собакам подарили комплекты из бронежилетов, поводков и ошейников.
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Старший инженер-сапер ОМОНа «Русич» рассказал, что собакам важно быть в безопасности и при этом не испытывать дискомфорта.
«Разработанный жилет имеет второй класс защиты за счет вставленных внутрь баллистических пластин. Он выдерживает попадание пули 12-го калибра, защищает от холодного оружия и осколочных ранений», — отметил он.
Всего в спецподразделении ОМОНа «Русич» служат восемь минно-разыскных собак. Это лабрадоры, немецкие и бельгийские овчарки. Жилеты и ошейники сделали по индивидуальным меркам.
«Процесс подгонки размера состоял из апробации новинки на тренировках и учебных выездах. Для того чтобы собаке и кинологу было удобно, производитель учитывал все наши пожелания. Так в результате мы получили защитные комплекты для каждой собаки, которые могут свести к минимуму получение ряда повреждений», — добавил сотрудник службы.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе центров поддержки семей бойцов СВО. С прошлой осени волонтеры помогли почти 8,6 тысячи семей военнослужащих, более чем над 4,8 тысячи взяли шефство.
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Росгвардия
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