Подмосковье 27 марта 2023, 11:36 Кинологи ОМОНа «Русич» в Подмосковье подарили служебным собакам защитные жилеты

Читать 360tv в

Сотрудники кинологической службы ОМОНа «Русич» Росгвардии Подмосковья подарили служебным собакам защитные жилеты. Их выполнили по индивидуальным меркам для удобства животных.

Сотрудники технического отдела ОМОНа ищут и обследуют опасные предметы. Для безопасности они используют обмундирование весом около 40 килограммов. Вместе с ними трудятся четвероногие помощники. Для их защиты собакам подарили комплекты из бронежилетов, поводков и ошейников.

Реклама

Старший инженер-сапер ОМОНа «Русич» рассказал, что собакам важно быть в безопасности и при этом не испытывать дискомфорта.

«Разработанный жилет имеет второй класс защиты за счет вставленных внутрь баллистических пластин. Он выдерживает попадание пули 12-го калибра, защищает от холодного оружия и осколочных ранений», — отметил он.

Всего в спецподразделении ОМОНа «Русич» служат восемь минно-разыскных собак. Это лабрадоры, немецкие и бельгийские овчарки. Жилеты и ошейники сделали по индивидуальным меркам.

«Процесс подгонки размера состоял из апробации новинки на тренировках и учебных выездах. Для того чтобы собаке и кинологу было удобно, производитель учитывал все наши пожелания. Так в результате мы получили защитные комплекты для каждой собаки, которые могут свести к минимуму получение ряда повреждений», — добавил сотрудник службы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе центров поддержки семей бойцов СВО. С прошлой осени волонтеры помогли почти 8,6 тысячи семей военнослужащих, более чем над 4,8 тысячи взяли шефство.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».