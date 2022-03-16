Карта «Тройка» заработала на всех маршрутах транспорта Подмосковья

У жителей Москвы и Подмосковья появилась возможность оплачивать поездки одной транспортной картой. Теперь на всех областных маршрутах заработала «Тройка». Это более девяти тысяч автобусов, метро и МЦД.

Карта начала работать во всем московском регионе благодаря сотрудничеству столицы, области и Сбербанка. Это отметил вице-губернатор Подмосковья Игорь Тресков.

По поручению губернатора Андрея Юрьевича Воробьева совместно с коллегами из Москвы запустили удобный способ оплаты Игорь Тресков.

Он подчеркнул, что это удобно для всех жителей региона.

«Поездки между Москвой и областью можно оплачивать одной картой на всех видах общественного транспорта: в автобусах, МЦД и метро», — объяснил Тресков.

Теперь пассажирам доступны быстрый бесконтактный способ оплаты и скидки. Действует принцип «чаще ездишь — больше экономишь».

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы завершаем создание единого транспортного пространства в Московской области и Москве. Теперь более семи миллионов жителей во втором по численности населения регионе смогут удобно оплачивать проезд „Тройкой“ во всем наземном транспорте», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он добавил, что у жителей Подмосковья есть возможность приезжать с «Тройкой» в Москву и другие регионы, где есть такая же билетная система.

«Для жителей Московской области, безусловно, это значимое событие, которое упростит процесс оплаты, позволит избегать очередей в билетных кассах», — сообщил директор дивизиона «Эквайринг» в Сбербанке Дмитрий Малых.

Карту можно приобрести в кассах автостанций и вокзалов, а пополнить — в банкоматах «Сбера», мобильных приложениях «Московский транспорт» и «Метро Москвы».