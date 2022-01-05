Карту «Тройка» продолжили использовать в регионах РФ

Более 65 регионов и городов заинтересованы во внедрении билетной системы компании «СберТройка» в ближайшее время. Она позволяет оплачивать проезд в транспорте не только местными проездными и банковскими картами и картой «Тройка», которую ранее можно было использовать только в Москве.

Система работает уже в 14 регионах, уточнило VC.RU. По словам генерального директора «СберТройки» Валерии Матюхиной, целью проекта является создание единой проездной системы во всей стране.

«Например, сесть в Туле на автобус, проехаться по городу, потом пересесть на электричку до Москвы и там на метро — все оплатить одной картой», — пояснила она.

Пополнять баланс транспортной карты можно через мобильное приложение и банкоматы Сбербанка. В качестве бонуса предусмотрены скидки у партнеров программы. Социальные льготы можно привязать к банковской карте «Мир». Также система «СберТройка» поддерживает технологию Social ID. То есть пассажирам-льготникам не нужно каждый раз показывать свое удостоверение.

По мнению заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, «Тройка» может быть удобна не только для пассажиров. «Это еще и очень серьезный аналитический инструмент для городских властей, чтобы смотреть, как происходит загрузка городского транспорта», — пояснил он в беседе с РИА «Новости».