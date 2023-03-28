Подмосковье 28 марта 2023, 12:42 Каретный сарай усадьбы Мураевых отреставрируют в Серпухове

Читать 360tv в

Еще один этап реставрации каретного сарая усадьбы Мараевых в Серпухове завершили. Рабочие восстановили кладку стен, полы и штукатурный слой.

Проект реставрации стартовал в 2020 году в рамках госпрограммы «Культура Подмосковья». В прошлом году рабочие восстановили кирпичную кладку и перемычки, столярные заполнения со скобяными изделиями, черные полы и штукатурный слой интерьеров.

Здание Каретного сарая было построено в конце 19 века. Это вытянутое одноэтажное строение, поделенное стенами на секции. Северный и южный фасады разделены плоскими лопатками на прясла, а завершает их кирпичный карниз. Все двери и окна ориентированы внутрь владения, а внешняя стена исторически была глухой.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев поздравил работников культуры Подмосковья с профессиональным праздником. Он поблагодарил за популяризацию музыки, поэзии, танцев и театральных постановок.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».