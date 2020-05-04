Карантин танцам не помеха! В Красногорске управляющая компания устроила дискотеку для жителей
Дискотека в одном из ЖК Красногорска прошла в полном соответствии правилам самоизоляции. Жители танцевали прямо на балконах, а настроение было и правда праздничное.
«Конечно же, все уже устали сидеть дома. Практически полтора месяца, и для них это развлекательная история», — отметила начальник отдела внешних коммуникаций управляющей компании Марина Шабалина.
Кстати, людям, которые появлялись во дворе, настоятельно рекомендовали пройти в свои квартиры и на балконы — чтобы не нарушать правила. Больше всего, конечно, радовались дети. А кто-то даже оказался с танцевальной подготовкой.
«Родители учили и я сам учился, дома. Ну и просто я еще ходил на танцы, развивался», — поделился один из участников дискотеки Арам Авагян.
Люди махали из окон диджею, пританцовывали, но все равно «раскочегаривались» с трудом.
«Может, отвыкли люди двигаться? Месяц самоизоляции сказался на этом на всем. Надо делать побольше таких мероприятий. Чтобы люди понимали, что они не в одиночестве заперты в квартире», — сказал DJ PROMI (Роман Шишков).
Несмотря на то, что мероприятие было согласовано, правоохранители решили еще раз проверить организаторов. Никаких нарушений, разумеется, не нашли.
«Прежде чем организовать данный флэшмоб, мы, конечно, предупредили сотрудников полиции о том, что мы будем делать „правильную“ вечеринку. Они в курсе, они не против», — рассказала Марина Шабалина.
Так что самоизоляционные танцы продолжаются назло вирусу. Впереди запланировано еще несколько тусовок.