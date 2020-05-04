Карантин танцам не помеха! В Красногорске управляющая компания устроила дискотеку для жителей

Управляющая компания одного из жилых комплексов в Красногорске решила порадовать уставших от самоизоляции людей — пригласила диджея и провела для своих жителей дискотеку. На импровизированную вечеринку отправился и корреспондент «360».

Дискотека в одном из ЖК Красногорска прошла в полном соответствии правилам самоизоляции. Жители танцевали прямо на балконах, а настроение было и правда праздничное.

«Конечно же, все уже устали сидеть дома. Практически полтора месяца, и для них это развлекательная история», — отметила начальник отдела внешних коммуникаций управляющей компании Марина Шабалина.

Кстати, людям, которые появлялись во дворе, настоятельно рекомендовали пройти в свои квартиры и на балконы — чтобы не нарушать правила. Больше всего, конечно, радовались дети. А кто-то даже оказался с танцевальной подготовкой.

«Родители учили и я сам учился, дома. Ну и просто я еще ходил на танцы, развивался», — поделился один из участников дискотеки Арам Авагян.

Люди махали из окон диджею, пританцовывали, но все равно «раскочегаривались» с трудом.

«Может, отвыкли люди двигаться? Месяц самоизоляции сказался на этом на всем. Надо делать побольше таких мероприятий. Чтобы люди понимали, что они не в одиночестве заперты в квартире», — сказал DJ PROMI (Роман Шишков).

Источник фото: телеканал «360»

Несмотря на то, что мероприятие было согласовано, правоохранители решили еще раз проверить организаторов. Никаких нарушений, разумеется, не нашли.

«Прежде чем организовать данный флэшмоб, мы, конечно, предупредили сотрудников полиции о том, что мы будем делать „правильную“ вечеринку. Они в курсе, они не против», — рассказала Марина Шабалина.

Так что самоизоляционные танцы продолжаются назло вирусу. Впереди запланировано еще несколько тусовок.