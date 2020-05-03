Россиянам рассказали, как бороться с «карантинной депрессией»

Месяц самоизоляции из-за пандемии коронавируса повлиял на эмоциональное состояние многих россиян. У людей начали проявляться признаки «карантинной депрессии». Врач-психотерапевт Айна Громова рассказала, как ее распознать и избавиться от этого недуга.

В первую очередь Громова рекомендует обратить внимание на появление у человека раздражительности. Этот симптом врачи называют гиперестезия, или повышенная чувствительность нервной системы.

«Если раньше человек проходил мимо телевизора с громким звуком и чувствовал себя спокойно, то сейчас громкие звуки у него вызывают резкую бурю», — приводит слова врача-психотерапевта радио Sputnik.

Также о надвигающейся депрессии могут говорить и упадок сил, и отсутствие интереса к тому, что раньше доставляло удовольствие.

«Еще очень важно, что при депрессии люди будут отмечать, что у них нет желания есть. Для них мясо и трава будут одним и тем же», — рассказала Громова. Еще один пункт, на который надо обратить внимание, это отсутствие сексуальных потребностей в 30, 40 или 50 лет. По словам врача, это тоже не очень хороший фактор.

Бороться с «карантинной депрессией» Громова посоветовала простым способом — нужно постараться создать для себя личное пространство.

«Если человек не имеет личного пространства, то он не может восстанавливаться и все время жалуется, что хотел бы побыть один, но нет времени. Так вот, время надо находить всегда, не дожидаясь момента, когда станет плохо», — отметила врач.

Главный гериатр Минздрава Ольга Ткачева ранее поделилась советами для пожилых людей на самоизоляции. По ее словам, им необходимо следить за физической и умственной активностью. Также пожилым людям важно правильно питаться, иначе возникнет «атрофия мышц» и ослабнет иммунная система.