Вечер пятницы спустя месяц самоизоляции. Кто-то подумает: танцы ни к чему, и будет не прав. Многоэтажка на красногорском бульваре Космонавтов переживает карантин по-своему — вдохновляюще. Главное — дистанция на танцполе будь то подъезд или домашний балкон: полтора-два метра друг от друга.

По словам жителя дома на бульваре Космонавтов Михаила Логецкого, караоке стало отличным развлечением во время самоизоляции.

«Жители придумали. А в управляющей компании поддержали. Все сделали с минимальными затратами», — рассказал Михаил. Местная УК установила для жильцов проектор и звуковое оборудование. К флешмобу смогли присоединиться все, даже те жители, которые не знают слов песни.

Первый человек, вышедший в открытый космос — Алексей Леонов — многое сделал для красногорцев. Поэтому одной из первых жители спели «Траву у дома». Сейчас все россияне в каком-то смысле немного космонавты — улицы и траву у дома видим только из окон.

Карантин для многоэтажки с бульвара Космонавтов — звездное время. «360» уже показывал, как десятки жителей вышли на балконы, чтобы хором прокричать «Спасибо!» врачам, которые борются с пандемией. Теперь — караоке. Если самоизоляцию продлят, они точно не заскучают.