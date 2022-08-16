Капитальный ремонт проведут в 180 домах Балашихи до конца года

В программу капитального ремонта Подмосковья вошло 180 многоквартирных домов Балашихи. На их преображение потратят два миллиарда рублей. Об этом сообщили в МинЖКХ региона.

Как рассказали в министерстве, в Балашихе отремонтируют крыши 42 домов, фасады — в 18, коммуникации обновят в 113 зданиях и еще в девяти заменят 22 лифта. Работы уже завершили в 112 домах.

Глава министерства Антон Велиховский напомнил, что Подмосковье реализует самую масштабную программу капремонта в стране. В нее вошло свыше 44 тысяч домов, которые приведут в порядок до 2049 года. Работы уже завершены в 15,2 тысячи из них.

«Отдельное внимание мы продолжаем уделять вопросу обновления лифтового парка Московской области, численность которого составляет порядка 54 тысяч единиц. В ходе реализации программы с 2014 года заменено свыше 12 тысяч лифтов в многоквартирных домах Подмосковья», — добавил министр.

Узнать, в каких домах проведут ремонт в этом году, можно на сайте Фонда капитального ремонта.

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