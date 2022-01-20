Капитальный ремонт котельной завершили в Можайске

В Можайске завершили капитальный ремонт котельной № 4, который осуществили в рамках госпрограммы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности». Об этом сообщили в МинЖКХ региона.

«Реализация мероприятия позволит улучшить качество теплоснабжения и горячего водоснабжения для 9 тысяч человек», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Котельная № 4 расположена на Российской улице в Можайске. В рамках капремонта произвели замену труб холодного и горячего водоснабжения, окон и дверей, обновили электроснабжение и освещение, провели ремонт внутри здания, смонтировали наружное освещение территории. Также в ходе работ отремонтировали котлы и здание котельной.

Ранее стало известно, что уже более 85% управляющих компаний в Подмосковье подключились к Единой информационно-аналитической системе ЖКХ.