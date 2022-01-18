Более 85% УК в Подмосковье подключились к цифровой системе ЕИАС

В Московской области более 85% управляющих компаний уже подключились к Единой информационно-аналитической системе ЖКХ. К началу 2022 года возможности электронного ресурса стали доступны для жителей 55 городских округов, сообщили в Госжилинспекции региона.

В сервис ЕИАС интегрированы свыше 760 управляющих компаний, уточнила руководитель ведомства Ольга Федина.

«Это значит, что все больше жителей могут полноценно взаимодействовать со своей управляющей компанией, даже не выходя из дома. Система делает максимально прозрачной, открытой и доступной всю информацию по управлению домом. Это дает людям возможность контролировать работу управляющих компаний и осознанно относиться к своей роли собственника», — отметила руководитель областной Госжилинспекции Ольга Федина.

В 12 округах Подмосковья все УК уже работают через цифровой сервис ЕИАС. Это Бронницы, Власиха, Серебряные Пруды, Дубна, Звездный городок, Краснознаменск, Клин, Реутов, Павловский Посад, Руза, Талдом и Шатура.

Еще в десяти округах в электронную систему интегрировано уже более 90% работающих на территориях УК. Среди них — Сергиево-Посадский (96%), Мытищи (96%), Королев (95%), Наро-Фоминский (93%), Егорьевск (92%), Домодедово (91%), Дмитровский (91%), Балашиха (90%), Долгопрудный (90%) и Богородский (90%).