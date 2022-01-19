В Госдуме призвали правительство заморозить тарифы ЖКХ до конца пандемии
Депутат Госдумы Миронов призвал правительство заморозить тарифы ЖКХ до окончания пандемии
Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал правительство ограничить повышение платежей за коммунальные услуги и расходы граждан на них. Так следует поступить на время пандемии, написал он у себя в Telegram-канале.
Миронов отметил, что по указанию правительства тарифы на коммунальные услуги в первом полугодии расти не могут, а со второго могут подняться на 2,9-6,5% — зависит от региона. Он указал, что уже сейчас эти нормы нарушаются, потому что идут сборы на капитальный ремонт и вывоз мусора, а они не фиксируются на законодательном уровне.
Из-за этого расходы граждан на коммуналку растут выше допустимого, но их доходы не увеличиваются в такой же прогрессии, подчеркнул он.
Миронов и его партия предложили несколько законодательных проектов, призванных остановить рост тарифов ЖКХ. В том числе ограничить повышение платежей уровнем инфляции и включить в этот перечень оплату капитального ремонта и вывоза мусора, а также зафиксировать совокупные расходы граждан на ЖКУ 10% от семейных бюджетов. Остальное, по его мнению, должно компенсировать государство.