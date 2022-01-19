В Госдуме призвали правительство заморозить тарифы ЖКХ до конца пандемии

Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал правительство ограничить повышение платежей за коммунальные услуги и расходы граждан на них. Так следует поступить на время пандемии, написал он у себя в Telegram-канале.

Миронов отметил, что по указанию правительства тарифы на коммунальные услуги в первом полугодии расти не могут, а со второго могут подняться на 2,9-6,5% — зависит от региона. Он указал, что уже сейчас эти нормы нарушаются, потому что идут сборы на капитальный ремонт и вывоз мусора, а они не фиксируются на законодательном уровне.

Из-за этого расходы граждан на коммуналку растут выше допустимого, но их доходы не увеличиваются в такой же прогрессии, подчеркнул он.

Миронов и его партия предложили несколько законодательных проектов, призванных остановить рост тарифов ЖКХ. В том числе ограничить повышение платежей уровнем инфляции и включить в этот перечень оплату капитального ремонта и вывоза мусора, а также зафиксировать совокупные расходы граждан на ЖКУ 10% от семейных бюджетов. Остальное, по его мнению, должно компенсировать государство.