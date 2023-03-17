Подмосковье 17 марта 2023, 10:26 Капитальный ремонт главного коллектора Солнечногорска улучшит качество услуг для 50 тысяч жителей

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Капитальный ремонт главного коллектора города начался у Екатерининского канала в Солнечногорске. Многие годы он беспокоил жителей, создавая подтопления в подвалах. Износ труб превысил 80%. Работы планируют завершить до марта 2024 года.

Заместитель генерального директора по производству компании «Стайл групп» Алексей Ивакин рассказал, что коллектор был построен в 1968 году. За это время его несущая способность утратилась — начались засоры и обвалы.

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«В результате этого постоянно происходит подтопление жилых домов. Наша задача — провести капитальный ремонт, исправить это все и обеспечить бесперебойную работу коллектора на этом участке», — сказал он.

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Глава округа Константин Михальков добавил, что проект позволит улучшить качество коммунальных услуг более чем 50 тысяч человек.

Временная канализационная станция заработает в апреле, а полностью сети протяженностью 1200 метров отремонтируют в следующем году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что новый этап благоустройства ждет Фрязино в 2023 году.

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