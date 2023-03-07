Важное 07 марта 2023, 16:05 «Важный проект». Андрей Воробьев — о будущем преображении лесопарка во Фрязине Губернатор Воробьев рассказал о благоустройстве лесопарка во Фрязине в 2023 году

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Новый виток благоустройства ждет Фрязино в 2023 году, подчеркнул губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Преобразится местный лесопарк: к лету там обустроят велодорожки, к зиме — лыжню, появятся спортивная и детская площадки.

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По словам Воробьева, благоустройство лесопарка во Фрязине завершится к 1 сентября.

Важный проект — благоустройство Фрязинского лесопарка. Это одно из самых любимых мест для горожан. <…> Все работы завершим к 1 сентября. Андрей Воробьев

В прошлом году во Фрязине благоустроили зону отдыха на озере Большое.

«Жители попросили сделать акцент на центральной части города, поэтому улицы Комсомольская и Дудкина, площадь перед домом культуры стали зеленее и комфортнее. В этом году продолжим», — сказал губернатор Подмосковья.

Он добавил, что к осени преобразят Дубровицкий лес в Подольске, Томилинский лес в Люберцах, Видновский лес в Ленинском округе, лесопарки Павловская слобода в Истре и Гальчино в Домодедове.

Также в 2023-м начнется разработка проектов благоустройства Кучинского леса в Балашихе, лесопарков Трехгорка и Супонево в Одинцове, лесопарка Молоково в Ленинском округе, лесопарка Победа в Коломне, Химкинского леса и лесопарка в Апрелевке.

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