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    16 февраля 2021, 13:06

    Каникулы в оздоровительных лагерях Подмосковья проведут 400 детей

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Дети из Подмосковья, попавшие в трудную жизненную ситуацию, отправились на каникулы в оздоровительные лагеря. Там отдохнут 400 ребят.

    Каникулы в оздоровительных лагерях Подмосковья проведут 400 детей

    Об этом рассказала министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская. Дети отдохнут в оздоровительном учреждении «Звонкие голоса» и лагере имени 28 Героев Панфиловцев.

    Помимо творческих программ, организовали онлайн-обучение с педагогами в соответствии со школьной программой

    Ирина Фаевская.

    Каникулы ребят продлятся 21 день — до 7 марта. Отдых пройдет с учетом всех санитарных требований, подчеркнула Фаевская.

    Всего до конца года в оздоровительных лагерях примут свыше 48 тысяч детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

    Ранее стало известно, что почти два миллиарда рублей выделили на организацию отдыха в детских лагерях Подмосковья.