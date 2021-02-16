Каникулы в оздоровительных лагерях Подмосковья проведут 400 детей

Дети из Подмосковья, попавшие в трудную жизненную ситуацию, отправились на каникулы в оздоровительные лагеря. Там отдохнут 400 ребят.

Об этом рассказала министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская. Дети отдохнут в оздоровительном учреждении «Звонкие голоса» и лагере имени 28 Героев Панфиловцев.

Помимо творческих программ, организовали онлайн-обучение с педагогами в соответствии со школьной программой Ирина Фаевская.

Каникулы ребят продлятся 21 день — до 7 марта. Отдых пройдет с учетом всех санитарных требований, подчеркнула Фаевская.

Всего до конца года в оздоровительных лагерях примут свыше 48 тысяч детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Ранее стало известно, что почти два миллиарда рублей выделили на организацию отдыха в детских лагерях Подмосковья.