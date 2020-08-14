Защитить самое дорогое. Подмосковье первым из регионов разработает новую программу для безопасности детей

Губернатор приехал вместе с уполномоченным при президенте по правам ребенка Анной Кузнецовой и главой Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонидом Рошалем.

Сегодня в детском оздоровительном лагере при красногорском «Созвездии» 75 ребят. Они отдыхают и проходят реабилитацию. Этот центр уникаен тем, что помогает детям с ограниченными возможностями здоровья. В этих же стенах они получают даже будущую профессию.

Я хотел бы поблагодарить активных родителей. Сам центр появился благодаря их настойчивой позиции. Они не просто потребовали построить «Созвездие», где обучаются и развиваются дети от двух до 18 лет, а они здесь еще и работают — помогают детям нашим и из других регионов Андрей Воробьев.

В основном в реабилитационном центре «Созвездие» отдыхают его воспитанники, но уже вторую неделю с ними ребята из ДНР. Все дни расписаны по часам — безопасные занятия в бассейне, посещения соляной пещеры, механотерапия, лечебный массаж и не только.

С детьми общаются психологи, дефектологи и логопеды. Об этом рассказал директор центра «Созвездие» Сергей Сюрин.

В Подмосковье много лагерей. Но наш открыт для детей с ограниченными возможностями здоровья. И, помимо досуговой программы, мы даем большой объем реабилитационных услуг. Это массаж, лечебная физкультура, витаминная терапия Сергей Сюрин.

При этом особое внимание уделяют безопасности — она и стала главным вопросом, на котором сегодня сделали акцент.

Новая программа для безопасности детей

Подмосковье планирует разработать программу, позволяющую комплексно оберегать детей. Об этом сказала Анна Кузнецова.

«Первое и самое главное, что послужило причиной того, что мы сегодня в Московской области обсуждаем комплексный подход к безопасности детей, — инициатива региона. Здесь сложилось фундаментальное понимание проблемы. <…> И уже третий год уполномоченный по правам ребенка реализует эту программу в регионах России. К сожалению, комплексного подхода нет ни на региональном, ни на федеральном уровнях», — сказала она.

Речь идет о том, что места отдыха, площадки и другие объекты проверят на безопасность, а родителей и детей будут активно просвещать на всех уровнях.

Например, лишь с начала 2020 года из окон выпали 644 ребенка, из которых умерли несколько десятков. Другие проблемы — это отравления, травмы и не только.

Понятно, что можно защищать грудью детей, но все-таки жизнь сложнее. Мы разбирали случаи, где потенциальные риски существуют при нахождении ребенка на улице, дома, в школе. И предложена идея — через месяц презентовать концепцию безопасности Андрей Воробьев.

Одним из первых инициаторов проекта стал Леонид Рошаль. Сегодня он посмотрел, как в центре соблюдают безопасность детей.

Она продумана до мелочей. На окнах — задвижки, которые дети сами не смогут открыть. На лестницах — специальные поручни.

Мы посмотрели центр и обсудили очень серьезный вопрос в отношении здоровья детей. Такой комплексной программы по концепциям безопасности детства нет ни в одном регионе. И мы приступим к созданию такой программы в Московской области Леонид Рошаль.

Сегодня подчеркнули, что безопасность должна быть в первую очередь воспитана. Для этого важно вести просветительскую работу на всех уровнях.

В ближайшее время программу разработают и примут. Анна Кузнецова подчеркнула, что, возможно, «это станет моделью для других регионов России».