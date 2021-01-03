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    03 января 2021, 17:05

    Почти 2 млрд рублей выделили на организацию отдыха в детских лагерях Подмосковья

    Анастасия Калинина

    Власти Московской области выделили на организацию детского отдыха в лагерях 1,8 миллиарда рублей. Сейчас в детских учреждениях Подмосковья проходит зимняя оздоровительная кампания. Информация об этом появилась на сайте пресс-службы министерства социального развития региона.
    Почти 2 млрд рублей выделили на организацию отдыха в детских лагерях Подмосковья

    «На организацию детского отдыха в 2021 году предусмотрено 1,8 миллиарда рублей. В наших лагерях соблюдаются все меры эпидемиологической безопасности, а для активного и интересного отдыха разработаны специальные программы», — сообщила министр соцразвития Подмосковья Ирина Фаевская.

    В ведомстве отметили, что 400 детей из семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации, в эту зимнюю кампанию отдохнут в оздоровительном лагере «Звонкие голоса» и детском лагере «Имени 28 Героев Панфиловцев».

    Ранее заместитель министра здравоохранения Московской области Светлана Лазарева рассказала, что в регионе 1 января на свет появились 117 детей: 58 девочек и 59 мальчиков. Также в этот день на свет появился рекордсмен по весу — мальчик весом 4550 грамм и ростом 55 сантиметров из Наро-Фоминского перинатального центра.