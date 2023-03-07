Подмосковье 07 марта 2023, 15:00 Камеры с функцией распознавания лиц установили на станциях в Наро-Фоминске и Раменском

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Еще две камеры с функцией распознавания лиц установили на железнодорожных переходах в Наро-Фоминске и Раменском. Они помогут выявить нарушителей и снизить аварийность, рассказали в Минтрансе региона.

Зампред правительства Подмосковья Анна Кротова отметила, что результаты прошлого года показали, что камеры помогают сократить смертность на железных дорогах. Новую технику установили на станциях Быково в Раменском и Апрелевке в Наро-Фоминске.

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«Отмечу, что в прошлом году такие камеры установили на восьми станциях, благодаря чему удалось снизить число случаев травмирования пешеходов на путях больше чем на треть», — добавила она.

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Такие же камеры установлены на станциях в Щелкове, Подольске, Домодедове, Одинцове, Красногорске и Солнечногорске.

Всего с начала года на железной дороге погибли 30 человек, 12 из которых нарушали правила перехода. Жителей области призывают быть внимательными и пересекать пути только в положенных местах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве 20 станций МЦД в 2023 году. Рядомс ними появятся комфортные зоны ожидания, парковки, пешеходные дорожки.

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