Жители Подмосковья смогут воспользоваться калькулятором доходов для получения выплат на детей | 360°

Подмосковье 27 сентября 2022, 17:38 Поделиться Telegram

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Viber Жители Подмосковья смогут воспользоваться калькулятором доходов для получения выплат на детей

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Калькулятор доходов заработал в Подмосковье. Он поможет понять, может ли семья рассчитывать на пособие перед подачей электронного заявления, рассказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

«Пока мы запустили этот сервис по единовременному пособию при рождении ребенка для семей с низкими доходами, а далее растиражируем его на остальные выплаты, где учитывается доход семьи», — уточнила вице-губернатор.

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Размер выплаты при рождении ребенка составляет в Подмосковье от 20 до 300 тысяч рублей. Сумма зависит от семейных доходов. На первого ребенка можно получить 20 тысяч, на второго — 40 тысяч, на третьего и последующих — 60 тысяч рублей. Семьи с двойнями получают 70 тысяч, а с тройнями — 300 тысяч.

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Подать заявление на получение выплаты можно на «Госуслугах».

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил сдать в срок оставшиеся по программе капремонта школы. Он отдельно отметил учреждения в Солнечногорске и Бронницах.

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